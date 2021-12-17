В США создали программу, предсказывающую политическую реакцию Китая

Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США стало инициатором создания программного обеспечения, позволяющего прогнозировать реакцию китайских властей на американские действия в регионе: продажи товаров военного назначения, военную активность и даже визиты конгрессменов в «точки напряжения» вроде Тайваня.

С новым инструментом ознакомили заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks) в ходе посещения ею регионального командования в штаб-квартире на Гавайях. По словам представителя Пентагона, программа рассчитывает потенциальные «стратегические трения», оценивая данные, собранные с начала 2020 года и берёт на заметку важные события, повлиявшие на американо-китайские отношения. Компьютерная система поможет военным предсказать, вызовут ли те или иные действия чрезмерную реакцию КНР.

В октябре китайские военные чрезвычайно негативно отреагировали на отправку военных кораблей США и Канады в Тайваньский пролив, заявляя, что те угрожали миру и стабильности в регионе. Инцидент и прочие события схожего характера только подогрели интерес к новой технологии прогнозирования — в США желают быть уверенными, что те или иные нечаянные действия не станут причиной китайской агрессивной реакции.

Отношения между США и Китаем и без того находятся не в лучшем состоянии. Кроме того, в КНР однозначно считают Тайвань — давнего союзника США в регионе, собственной территорией и неоднократно нарушали воздушное пространство мятежного острова, провоцируя негативную реакцию официального Тайбэя.

Новое программное обеспечение позволит американским властям заранее оценить эффект от тех или иных планируемых действий, по данным военных — на четыре месяца вперёд.

На этой неделе Хикс посещает многочисленные американские базы на фоне подготовки администрацией президента Джо Байдена проекта бюджета на 2023 год. Как сообщает Reuters, Министерство обороны надеется получить больше средств на «сдерживание» КНР и России.