Разрушение ледника «судного дня» приведет к подъему уровня мирового океана на 25 процентов

То, что Земля переживает необратимые климатические изменения, можно увидеть в Антарктиде.

Последствия глобального потепления хорошо видны на ледяной поверхности этого континента. События на его восточной части, где находится ледниковый шельф Туэйтса, могут иметь глобальные последствия.

Ученые ожидают, что этот участок ледника может исчезнуть в ближайшие три-пять лет. Это событие приведет к росту уровня мирового океана на 25 процентов. Восточный ледовый шельф Туэйтса является плавучей частью ледника Туэйтс.

Плавучий шельфовый ледник действует как плотина, замедляющая перемещение льда с континента в океан. Если этот плавучий ледяной шельф расколется, то ледник Твейтс ускорится, и уровень мирового океана поднимется примерно на 25 процентов.

На последних спутниковых снимках ученые обнаружили, что нагрев океанических течений ведет к разломам и трещинам на шельфовом леднике.

По словам климатологов, этот процесс напоминает трещину, которая медленно расползается по лобовому стеклу автомобиля. Лобовое стекло слабеет, и любой удар по нему может разрушить ослабевшую структуру.

Ученые обнаружили на леднике растущие трещины, которые примерно через 5 лет приведут к разрушению ледника. Это значит, что с континента в океан будет значительно больше стекать льда, сообщили климатологи на заседании Американского геофизического объединения.

Если ледяной шельф разрушится, то это может привести к образованию сотен айсбергов, которые постепенно растают.

Ученые использовали спутниковые данные чтобы убедиться, что разрушение ледяного шельфа ледника Твейтс может быть вызвано пересечением разломов. Зигзагообразный разлом со временем отсоединит основной поток от точки закрепления ледника и приведет к полному разрушению ледяного шельфа. Этот распад может произойти всего за пять лет.

За последние 40 лет орбитальные спутники зафиксировали множество событий, связанных с расколом айсбергов и изменением потока ледников. Недавно ученые уже насчитали 9 стремительно тающих ледников в Западной Антарктиде.