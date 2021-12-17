Жертвами пожара в Японии стали три человека
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После пожара в японском городе Осака умерли три человека, они скончались в больнице, куда их доставили с места происшествия, сообщают местные СМИ.
О смерти трех человек после ЧП сообщили врачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал MBS News.
Пожар в здании в японском городе Осака мог произойти из-за поджога, такой версии придерживается полиция, сообщило агентство Киодо.
Всего пострадали 28 человек, из них 17 – мужчины, 11 – женщины. У 27 из них состояние описывается как «остановка сердца и легких».
Напомним, пожар произошел на четвертом этаже в торговом квартале в центре Осаки.
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