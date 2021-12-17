 

Под Уфой из-за погоды произошли три ДТП с участием 15 машин

17.12.2021, 7:56, Новости дня
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Утром 17 декабря в трех авариях под Уфой столкнулись 15 машин, ДТП произошли в условиях непогоды – шел дождь, информирует ГИБДД по Башкирии.

«Утром на автодороге Уфа-Оренбург с остановки общественного транспорта «Кафе Отдых» до «Металлобазы» зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых механические повреждения получили около 15 транспортных средств», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что сейчас на месте аварии работают сотрудники столичного Полка ДПС ГИБДД и другие экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего. Движение на участке временно затруднено.

Ранее синоптики предупредили, что в Башкортостане в ближайшие сутки ухудшится погода. Ночью выпадет мокрый снег. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Днем еще и усилится ветер, который местами достигнет 18 метров в секунду. Видимость на некоторых участках ухудшится. 



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