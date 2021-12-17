 

Нефть подешевела на опасениях из-за штамма «омикрон»

17.12.2021, 7:56, Новости дня
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Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 1% на возобновившихся опасениях по поводу штамма коронавируса «омикрон».

По состоянию на 8.09 цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,95%, до 74,31 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 1,06%, до 71,61 доллара.

На нефтяном рынке в пятницу утром наблюдается снижение цен на 1%, опасения инвесторов за эпидемиологическую ситуацию возобновились. Рост случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» увеличивается, что привело к дополнительным ограничениям на передвижение и соответственно к снижению спроса на бензин.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании статистики из США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельные данные действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на четыре, до 471 агрегата.



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