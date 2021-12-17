 

Зеленский призвал НАТО присоединяться к учениям в Черноморском регионе

17.12.2021, 6:04, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам переговоров украинский лидер заявил о намерении привлечь Запад к учениям в Черноморском регионе.

Таким образом Украина становится инициатором переговором по росту числа военных учений в Черном море, сообщает “Царьград”.

Владимир Зеленский при этом отметил, что отношения Украины и НАТО – это дело конкретно двух стран, и других не касается.

Он добавил, что именно Россия подтолкнула Украину в сторону НАТО. По словам лидера Незалежной, в связи с этим дополнительные учения в Черноморском регионе позволят повысить “уровень доверия и подготовки”.

Столтенберг в ходе переговоров заявил в свою очередь, что НАТО не считает свою поддержку Украины угрозой России.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины отправили почти половину своей армии в Донбасс. Это 125 тысяч военнослужащих.

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что размещение военных баз Североатлантического альянса вблизи российских границ недопустимо и является так называемой красной линией в вопросе национальной безопасности.



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