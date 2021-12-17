 

Политолог Злобин назвал главную проблему Лукашенко в миграционном кризисе

17.12.2021, 6:04, Разное
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В течение нескольких месяцев на белорусско-польской границе сохраняется сложная ситуация с мигрантами, которая имеет непосредственное отношение в том числе к властям Белоруссии. Политолог Николай Злобин дал комментарий, в котором оценил роль Александра Лукашенко во всем происходящем.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт объяснил, что белорусский лидер в свете миграционного кризиса хотел бы добиться снятия или послабления санкций по отношению к его стране, а также получения материальных средств на сдерживание беженцев. Однако Лукашенко помешала Польша, позиция которой стала его главной проблемой – поляки проявили слишком твердую решимость не пропускать людей на свою территорию.

В результате репутации политика был нанесен урон – он стал сильно терять в глазах мировой общественности. Всем понятно, что местные власти давали мигрантам белорусские визы, догадываясь об их намерениях пробраться в ЕС.

Эксперт добавил, что несколько удачных политических шагов Лукашенко все же удалось сделать, правда, уже значительно позже. К числу таких успехов Злобин отнес разговор президента Белоруссии с Ангелой Меркель – политикам даже удалось разработать какие-то совместные меры по урегулированию миграционного кризиса.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Александр Лукашенко сравнил союз Белоруссии и России с ЕС – по мнению политика, у наших стран большие перспективы.



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