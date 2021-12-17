 

Комиссия СФ и Союз журналистов обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах

17.12.2021, 5:40, Новости дня
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Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует в январе совместно с Союзом журналистов РФ обсудить предложения по закону о СМИ-иноагентах, сообщил в четверг в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня» глава комиссии Андрей Климов.

«Мы заранее договорились с Союзом журналистов РФ о том, что мы в январе проведем серьезное обсуждение этих вопросов», – цитирует его РИА «Новости».

Он не исключил внесение корректив в законодательство о СМИ-иноагентах по итогам обсуждения этой темы с гражданским обществом и профессиональным сообществом.

Климов уточнил, что сегодня есть предложения, в том числе и оппонентов «о профилактической стороне работы – заведомо нужно предупреждать некие структуры и лица о том, что они могут попасть в этот реестр». По мнению Климова, это предложение точно сформулировано, «его есть смысл обсудить».

Он также добавил, что еще одна инициатива касается механизма подключения судебных структур к решению данных вопросов. Климов отметил, что в РФ насчитывается 103 СМИ-иноагентов из порядка 650 тыс. СМИ. Он пояснил, что журналисты, которые пишут свои материалы, также могут быть приравнены к СМИ и их порядка полумиллиона.

Кроме того, он рассказал, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена представить очередной ежегодный доклад в середине будущего года. По его словам, в докладе планируется отразить спекуляции на «зеленой» проблематике, когда эта тема используется во вред суверенитету стран. Климов также сообщил, что в понедельник в Совете Федерации запланирован «круглый стол», на котором будет обсуждаться соотношение понятий «демократия» и «суверенитет».

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом.



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