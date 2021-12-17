В Роскачестве назвали марки красной икры с кишечной палочкой и микроорганизмами

Эксперты Роскачества исследовали 20 популярных торговых марок красной икры и составили рейтинг лучших товаров.

Проверялись следующие торговые марки: «Тунайча», Metro Chef, «ВкусВилл», «Красное золото», «Меридиан», «Очень полезная», «Путина», «Форвард-С», «Русское море», «Тунгутун», «Золото Сахалина», «Юкра», «Камчатское море», «Сахалин Рыба», «Сонико-Чумикан», «Сделано в море», «Московский рыбокомбинат», «Корсаков», «Киржачский консервный завод», «Асто», информирует «Dоктор Питер».

Согласно результатам исследования, в 15 банках оказалась кишечная палочка. Успешно прошли проверку лишь следующие производители: «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто», «Тунайча» и «Киржачский консервный завод».

Еще ряд микроорганизмов нашли в икре следующих марок: «Путина», «Красное золото», «Меридиан», «Тунгутун», «Сахалин рыба», «Сонико-Чумикан».

В икре «Золото Сахалина» к тому же нашли плесень. А в банках с икрой под названием «Сонико-Чумикан» и «Корсаков» нашли уротропин. Этот консервант запретили использовать при приготовлении красной икры несколько лет назад, так как препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. Он оказывает токсическое воздействие на организм.

Антибиотики нашли в икре марки «Астро». Речь идет об энрофлоксацине. Эксперты отмечают, что добавлять антибиотики можно лишь в икру аквариумных рыб. Тогда это не будет считаться нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.

Лучше отдать предпочтение икре с маркировкой «ГОСТ» на упаковке, а также изготовленную в местах традиционной ловли рыбы – на Камчатке и Сахалине. Перед покупкой необходимо проверить, при какой температуре держали продукт в холодильнике. Идеал – от минус 4 до минус 6.

Выбитые на заводской банке цифры должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Банку следует внимательно осмотреть, она не должна быть повреждена.