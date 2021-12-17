«Адмирал Пантелеев» потопил «вражескую подлодку» в Японском море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях «уничтожил» подлодку «противника» в Японском море, сообщили в пресс-службе флота.

«БПК «Адмирал Пантелеев» в одном из морских полигонов боевой подготовки отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, обнаруженной средствами разведки флота. После обнаружения субмарины «противника» экипаж большого противолодочного корабля начал слежение за подводным объектом», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».

Боевые расчеты корабля провели подготовку противолодочного оружия к применению и условно уничтожили подводную цель реактивными глубинными бомбами и торпедами.

Учения проводились в соответствии с планом подготовки ТОФ без фактического применения корабельного оружия.

Корабль начал движение в сторону главной базы флота после первых в истории совместных военно-морских учениях РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – «ARNEX-2021» у Индонезии.