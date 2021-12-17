 

«Адмирал Пантелеев» потопил «вражескую подлодку» в Японском море

17.12.2021, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях «уничтожил» подлодку «противника» в Японском море, сообщили в пресс-службе флота.

«БПК «Адмирал Пантелеев» в одном из морских полигонов боевой подготовки отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, обнаруженной средствами разведки флота. После обнаружения субмарины «противника» экипаж большого противолодочного корабля начал слежение за подводным объектом», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».

Боевые расчеты корабля провели подготовку противолодочного оружия к применению и условно уничтожили подводную цель реактивными глубинными бомбами и торпедами.

Учения проводились в соответствии с планом подготовки ТОФ без фактического применения корабельного оружия.

Корабль начал движение в сторону главной базы флота после первых в истории совместных военно-морских учениях РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – «ARNEX-2021» у Индонезии. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Синоптики предупредили украинцев о непогоде в начале недели

08.03 / В Израиле неофициальный праздник 8 Марта начали отмечать на уровне мэрий

30.06 / Вести – Киев «подешевел» для иностранцев, но не для украинцев

06.11 / Названа вероятная причина смерти бизнесмена Коропова

22.11 / В РФ изменили правила комплектации автомобильных аптечек

14.05 / В мире: Хакеры приучают крупный бизнес платить выкуп

03.02 / Черный экран. Провайдеры начали блокировать “112 Украина”, ZIK и NewsOne после введения санкций

27.01 / Врач назвал причину спада числа новых случаев COVID-19 в России

02.08 / Началась проверка после схода 11 вагонов поезда с рудой в Коми

01.09 / Международный паралимпийский комитет оставил в силе результаты соревнований по толканию ядра, победу в которых одержал украинец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика