СБУ предупредила Кабмин о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля – СМИ

Об этом говорится в отчете Службы безопасности Украины, отправленном Кабмину, его опубликовало ZN.UA.

Отмечается, что одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021–2022 года есть “непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ”.

Так, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонения ─ 2146,5 тыс. тонн). Это “свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, сказано в отчете СБУ.

В частности, запасы угля на Славянской ТЭС составляли 1,6 тыс. тонн при плановом накоплении 105 тыс. тонн, на Луганской ТЭС – 36,2 тыс. тонн при плановом 120 тыс. тонн, на Черниговской ТЭЦ ─ 6,5 тыс. тонн при плановом 43 тыс. тонн, на Дарницкой ТЭЦ вообще нету запасов при плановом накоплении 55,2 тыс. тонн.

СБУ предупредила Кабмин, что такая ситуация “создает угрозу энергетической безопасности государства” и надежному прохождению ОЗП, что может привести к “чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти”.

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

30 октября в Минэнерго сообщали, что Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и “государство никого не оставит без света и тепла”. Он упомянул, в частности, что, “кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время”.

В тот же вечер частная компания ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. “Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях”, – говорилось в пресс-релизе.

Издание “Главком” со ссылкой на данные Министерства энергетики писало, что фактические запасы угля на трех государственных ТЭС “Центрэнерго” по состоянию на 22 ноября составляли 77,1 тыс. тонн – в 2,2 раза ниже допустимого гарантированного объема.

По состоянию на 14 декабря, по данным “Укрэнерго”, запасы угля на складах ТЭС составляли 463,5 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Для обеспечения прохождения отопительного сезона Министерство энергетики Украины инициировало принятие Кабмином решения о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ “в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь”.

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

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