Ляшко: Будет ли бустерная доза? Будет. В 2022 году Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer

“Сегодня вакцинировано взрослого населения старше 18 лет – 40%. Наша цель – 70%. Мы разрешили в понедельник дополнительную дозу для иммуноскомпроментированных людей. То есть, людей со сниженным иммунитетом. Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что Украина подписала контракт с компанией Pfizer на поставку в страну в 2022 году 25 млн доз вакцины и еще 25 млн – в 2023-м.

По словам Ляшко, в ноябре в Украине сделали около 7 млн прививок против коронавируса.

“Сейчас мы делаем больше миллиона в неделю. Так, вакцинация падает, но держится на достаточно высоком уровне”, – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко указал, что в Украину за год завезли 37 млн доз вакцины от COVID-19, в настоящее время в доступе есть 10 млн доз разных препаратов на выбор.

Решение по бустерной вакцинации украинцев еще не принято, но глава Минздрава говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях.

“Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию”, – сказал Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 16 декабря первую дозу вакцины против коронавируса в Украине получили почти 14,27 млн человек, завершили курс вакцинации почти 12,73 млн. В общей сложности сделано более 27 млн прививок.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

13 декабря в Украине разрешили третью дополнительную прививку от COVID-19 людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

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