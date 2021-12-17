Мнение: Зачем Эрдоган обваливает турецкую лиру

Зачем Эрдоган обваливает турецкую лиру

Турцию ждет дикая поездка. Высокая инфляция и отрицательные процентные ставки разъедают доходы и сбережения людей.

Причина в том, что президент Эрдоган сделал решительный чтобы спасти свое политическое наследие. В настоящее время он занимается девальвацией турецкой лиры, чтобы установить положительный торговый баланс. Если ему удастся добиться этого, Турция сможет избежать обращения в Международный валютный фонд (МВФ) за ссудой. Высокая инфляция – это цена, которую он готов за это заплатить.

Сегодня Эрдоган подкрепил свой ход :

Центробанк Турции 16 декабря снизил ставку недельного репо на 100 базисных пунктов до 14% в соответствии с ожиданиями рынка.

Центральный банк Турции обосновал рост потребительских цен в «изменениях обменных курсов и факторах предложения, таких как рост мировых цен на продовольствие и сельскохозяйственные товары, ограничения предложения и изменения спроса».

В нем говорится, что в течение первых трех месяцев 2022 года будет проведена переоценка «всех основных аспектов финансовой политики».

Процентная ставка центрального банка Турции сейчас составляет 14%, в то время как последний официальный уровень инфляции составляет 21% . Реальный уровень инфляции выше.Центральный банк лукаво обвиняет рост потребительских цен в «изменениях обменных курсов». Обменный курс свободно обращающейся валюты определяется реальной процентной ставкой , разницей между номинальными процентными ставками и инфляцией:

Чтобы понять так называемый кризис лиры, вы должны понимать базовую механику валютных рынков и рынков облигаций. Самым важным фактом о валютных рынках и рынках облигаций является то, что процентные ставки и обменные курсы определяются совместно. Центральный банк Турции может контролировать либо обменный курс, либо процентную ставку – он не может контролировать и то, и другое в мире свободных потоков капитала.

С 2014 года лира постепенно падает, а в этом году резко упала.

На 1 февраля турецкая лира стоила 14,5 цента США. Сегодня его стоимость составляет 6,4 цента США. Турция должна импортировать всю необходимую ей нефть и газ. Они оцениваются в долларах США. Сегодня турецкому таксисту за заправку бензобака нужно платить вдвое больше, чем год назад. Повышение цен на энергию распространяется на все другие товары и услуги. Пшеницу необходимо собирать, сушить, транспортировать, измельчать и подвергать обработке, чтобы она стала хлебом. Цены на хлеб в Турции регулируются, но пекарни не могут позволить себе субсидировать свою продукцию. Обанкротятся.

Когда дело доходит до хлеба, священного продукта, который турки традиционно едят с каждым приемом пищи, правительство сразу вмешивается, заставив пекарни продавать традиционный белый хлеб по более низкой цене, чем его себестоимость, в надежде снизить инфляцию, вызванную действия Эрдогана. Опасения Эрдогана могут посеять недовольство и снизить его шансы на избрание через 18 месяцев. Продуктовые магазины были вынуждены придерживаться фиксированной цены на продажу хлеба, установленной Палатой пекарен, торговой ассоциацией, но большинство пекарей заявили, что приказ поступил от центрального правительства.

Тем не менее, в знак глубины экономического кризиса, продажи хлеба падают, и пекарни, вынужденные держать цены на уровне, установленном Палатой пекарен, предупреждают, что им грозит банкротство.

«Я не могу развернуть бизнес», – сказал 39-летний Ахмет Укар, чья пекарня стояла на холме у правительственного дворца. «Цена на муку продолжает расти».

Г-н Укар сказал, что он влез в долг на 100 000 лир во время пандемии и теперь, в условиях обвала валюты, борется с неопределенностью, вызванной колебаниями цен. «Вы не можете понять, что правительство собирается делать дальше», – сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить процентные ставки. Он утверждает, что высокие процентные ставки вызывают инфляцию, и ссылается против используя религиозные мотивы. Это чепуха. На самом деле Эрдоган хочет чистого меркантилизма, чтобы снизить стоимость турецкой лиры для увеличения экспорта :

Эрдоган добился постоянной девальвации лиры, эффективно снизив удельные затраты на рабочую силу в Турции, тем самым сделав турецких рабочих более конкурентоспособными по сравнению с немцами. Это то, что экономисты называют политикой «разори своего соседа».

Вы не сможете понять, что задумал Эрдоган, если не оцените логику турецких правящих элит. Финансовые инвесторы могут сбрасывать активы в лирах, но при более слабой лире турецкие товары действительно становятся более конкурентоспособными на внутреннем рынке и на европейских рынках, а Турция действительно становится более привлекательным местом для прямых иностранных инвестиций для глобальных производственных компаний, стремящихся снизить удельные затраты на рабочую силу.

Логика вряд ли нова. Американцы уже давно утверждают, что Китай вмешивается на валютные рынки, чтобы сделать китайские товары более конкурентоспособными. Такое же обвинение было выдвинуто против японцев, когда Япония угрожала стать «номером один».

Здесь нет ничего нового в том, что страна среднего размера стремится к более слабой валюте, чтобы стать более конкурентоспособной. С точки зрения доктрины, экономисты не хотят говорить, что такая политика когда-либо может быть эффективной. Но доказательством эффективности является сам факт ее использования. Страны проводят конкурентную девальвацию, потому что они работают. Действительно, турецкий экспорт восторженно откликнулся.



Турецкий экспорт за последние 10 лет.

Экспорт из Турции вырос на 20,1% по сравнению с годом ранее до рекордного уровня в 20,79 млрд долларов США в октябре 2021 года на фоне дальнейшего восстановления мирового спроса и падения лиры. Выросли продажи промышленной продукции (20,3 процента), сельскохозяйственной продукции (12,5 процента), а также горнодобывающей промышленности и карьеров (19,9 процента). Основным партнером по экспорту была Германия, за ней следуют США, Великобритания, Ирак и Италия.

Несмотря на рост экспорта и туризма, который также приносит доллары США, торговый баланс Турции в октябре все еще был отрицательным -1437,90 млн. Долларов США. Но это было лучше, чем дефицит -2591,34 миллиона долларов США в сентябре. У Турции осталось всего несколько миллиардов долларов в резервах центрального банка, и она больше не может позволить себе торговый дефицит. Таким образом, Эрдоган пытается добиться положительного торгового баланса, при котором Турция экспортирует больше, чем импортирует, а также привлекает дополнительные туристические доходы: снизить стоимость лиры -> увеличить экспорт и туризм -> сбалансировать торговлю.



Турецкий торговый баланс за последние 10 лет.

Если это не сработает, в ближайшее время у Турции закончатся доллары США, и ей придется обратиться в МВФ и попросить крупную ссуду в долларах США. Это произойдет, как и все кредиты МВФ, с жесткими политическими требованиями. Это было бы крайним унижением для Эрдогана. В 2013 году, на пике его успеха как политика и незадолго до того, как он стал президентом, Турция была безмерно горда выплатой https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-pays-off-the-last-installment-of-its-debt-to-imf/246440 своего последнего кредита МВФ :

Заместитель премьер-министра Турции Али Бабаджан нажал кнопку выплаты последнего взноса перед Международным валютным фондом (МВФ) во вторник, и Турция дополнительно обязалась МВФ предоставить кредит в размере 5 миллиардов долларов США.

Последний взнос Турции перед МВФ был перечислен Бабаджаном и заместителем министра финансов Халилом Джанакчи в Центральном банке Турции в Анкаре. Бабаджан подчеркнул, что Турция должна гордиться выплатой долга МВФ, с которым Турция заключила 19 соглашений Stand-By.

Турция выплатила свой 52-летний долг МВФ, к которому Турция присоединилась в 1947 году, благодаря политической стабильности и финансовой дисциплине.

Просьба о новой поддержке МВФ опозорит Эрдогана. Это также откроет двери для вмешательства США в политику Турции. Поэтому неудивительно, что он изо всех сил пытается этого избежать. Но, конечно, то, что он делает, чревато огромным риском :

Главный риск заключается в том, что инфляция может выйти из-под контроля. Отчасти недавний всплеск является просто «переносом» более высоких цен на импортные товары в результате более слабой лиры. Это по определению преходяще. Реальный риск – это спираль ожиданий. Если экономические субъекты ожидают все более высокой инфляции, ситуация может выйти из-под контроля. Мне кажется, спираль ожидания уже происходит. Этот график ниже является инверсией валютного графика выше. Он показывает, как кривая увеличивает количество турецких лир, необходимых для покупки 1 доллара США. С середины ноября стоимость лиры резко упала.

Эрдоган мог остановить падение лиры сегодня:

Чтобы сдержать угрозу [спирали ожиданий], центральному банку Турции в конечном итоге придется повысить процентные ставки, что также стабилизирует лиру. Парадоксально, но мы узнаем, что ставка Эрдогана удалась, именно тогда, когда он капитулирует. Допустив повышение учетной ставки, тем самым стабилизируя лиру и сдерживая инфляцию, он обеспечил бы постоянную девальвацию и восстановил бы макроэкономическую стабильность. Ключ в том, чтобы знать, когда нужно сбросить карты.

Эрдоган показал себя способным на такую ​​тактическую гибкость. Как отмечает FT , он «хитрый прагматик», позволивший центральному банку «повышать процентные ставки во время предыдущих эпизодов волатильности валюты». Однако на этот раз он « кажется полон решимости реализовать свою идеологическую приверженность низким процентным ставкам» . Приказав сегодня центральному банку снова снизить процентную ставку, Эрдоган добился противоположной стабильности. При отрицательной реальной процентной ставке более -7% лире некуда деваться, кроме как падать.

Чтобы остановить спад и снизить инфляцию, теперь потребуется огромное повышение процентных ставок. Это могло бы затормозить новую экономическую деятельность, поскольку внутренние займы в Турции внезапно стали бы чрезмерно дорогими. Экономика Турции войдет в рецессию.

Эта поездка между Сциллой высокой инфляции и Харибдой МВФ является долгосрочным следствием экономической политики Эрдогана. Эрдоган стал премьер-министром в 2003 году. В 2014 году после изменения конституции он стал президентом.



Турция – Торговый баланс (25 лет)

В 2003 г. у Турции было небольшое и управляемое отрицательное сальдо торгового баланса. На протяжении всего своего правления игравший в султана Эрдоган выступал за дешевые кредиты и крупные государственные проекты. Оба стоили больших денег и увеличили торговый дефицит. Его война с Сирией с 2011 года тоже была очень дорогой. Торговый дефицит резко вырос, но Эрдоган попытался спроецировать экономическую стабильность. В 2019 году, когда лира начала снижаться, зять Эрдогана, тогдашний министр финансов, потратил 130 миллиардов долларов из валютных резервов Турции на стабилизацию лиры. Это оставило правительственный военный сундук пустым.

Поскольку для защиты стоимости лиры больше не было средств, Эрдоган изменил стратегию и начал нынешний курс, намеренно потащив лиру вниз, чтобы тем самым уменьшить торговый дефицит. Но возникшая в результате высокая инфляция теперь стала политическим бременем, из-за которого ему будет сложно победить на следующих выборах. Повышать процентную ставку в начале следующего года, чтобы остановить падение лиры, вероятно, будет слишком поздно, чтобы исправить серьезный ущерб, который сейчас наносит инфляция.

Но на самом деле Эрдоган мало что может сделать, если он хочет избежать унизительного визита в МВФ.

Народ Турции ждет безумная гонка и постоянно растущая инфляция, которая сделает их всех еще более бедными, чем большинство из них уже есть. Политическая нестабильность в Турции будет усиливаться по мере того, как наступает отчаяние. Однако маловероятно, что этого будет достаточно, чтобы привести к отставке Эрдогана до выборов 2023 года.

К тому времени перед новым правительством встанет действительно сложная с политической точки зрения задача – исправить наполовину затонувший корабль, не вызывая еще большего возмущения людей.

https://www.moonofalabama.org/2021/12/turkeys-inflation-is-erdogans-hail-mary-move-to-save-himself-from-imf-interference.html – цинк

Происходящее вполне в духе авантюрной и оппортунистической политики Эрдогана, которому уже конечно поздно меняться.

Но тут стоит учитывать, что он может попасть в ту же ловушку, в которую попал Чаушеску, который также пытался избавиться от внешней экономической зависимости и сделать экономику самодостаточной. При дальнейшей падении уровня жизни вызванной инфляцией, социальное напряжение безусловно сыграет в пользу оппозиции, а то и очередного военного переворота.

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