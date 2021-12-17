В Эквадоре ввели режим ЧС после провалившихся под землю домов

Эквадорские власти объявили режим чрезвычайной ситуации в кантоне Сарума для геофизических исследований после провала двух исторических зданий под землю в центре города, об этом объявил президент страны Гильермо Лассо.

«Чрезвычайное положение в Саруме будет действовать в течение 90 дней, чтобы провести геофизическую диагностику ситуации и найти необходимые решения для восстановления спокойствия и безопасности в кантоне Сарума. Рассчитывайте на правительство в борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых», – цитирует эквадорского лидера РИА «Новости».

Напомним, в Эквадоре два здания, относящихся к объектам культурного наследия страны, обвалились под землю, еще один дом разрушен частично. Жителей успели эвакуировать, в результате никто не пострадал.

Провал произошел в 100 метрах от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа. Тогда также удалось вывести десятки детей до обрушения здания.