Мнение: Главная ошибка Даши

Еще раз поясню про язык, на котором выступила на вручении премии Сахарова в г. Страсбурге Дарья Навальная, специально для этого прилетевшая из США. Она совершила непростительную для политика (и, думается, для дочери политика) ошибку – решила блеснуть тем, как здорово она выучила английский, и действительно потрясла там всех неплохим произношением и богатым словарным запасом, но… Когда я написал, что все же надо было выступать на русском, мне кинулись бурно возражать и в ЖЖ, и в ФБ: да что вы такое говорите, в Евросоюзе английский – один из официальных языков, его многие депутаты знают, английский – это лингва франка, а вот русский для ЕС – язык неофициальный… ну и эмигранты всех мастей дежурно принялись изливать свои комплексы, соревнуясь меж собой, кто громче заявит о «ненужности» русского.

Самые же наивные и бесхитростные комментаторы просто никак не могли взять в толк, чем плох английский, ведь евродепутатам наверняка больше понравилось in English, они наверняка больше поняли, чем если бы им переводили с русского в наушник, и поэтому больше прониклись к Дарье, а это же хорошо… Логика наивных читателей непрошибаема: они считают, что если дочь Навального выступала перед депутатами Европарламента – значит, ей и надо было постараться как можно больше очаровать депутатов Европарламента; а кого ж еще?

Однако столь наивные суждения простительны для обывателя, но совершенно неуместны для политика… И я, кстати, думаю, что сам Навальный такой ошибки никогда б не совершил – у него есть звериное политическое чутье. Дело в том, что, по большому счету, совершенно наплевать, что бы там понравилось, а что не понравилось евродепутатам; настоящий политик, где бы и перед кем бы он ни выступал публично – всегда выступает прежде всего для своих избирателей. И речь той же Навальной, пусть она формально направлена на европейских парламентариев – все равно по сути должна быть предназначена для российских граждан. Главные слушатели и основная аудитория у политика – его сограждане.

Европарламентарии, по большому счету – никто, они хороши лишь как повод, как площадка для того, кто обращается к СВОИМ. Потому что – положа руку на сердце – и дочка Навального, и сам Навальный могут быть интересны только россиянам; только в России их, есть шанс, станут слушать, станут обсуждать. В ЕС Дарью, как бы блестяще она ни складывала слова по-английски, забудут на следующий день – у жителей ЕС есть масса своих забот и хлопот, а Дарья, при всем, уважении, не Джина Лоллобриджида, чтобы о ней помнили хотя бы на день дольше.

Такие вещи надо если не понимать, то хотя бы чувствовать. Знать, ГДЕ твоя настоящая аудитория и ПЕРЕД КЕМ ты на самом деле распинаешься. То, что Дарья наехала на европейских бездельников и долго их за что-то распекала – это хорошо, это бы понравилось российскому электорату. То, что она этак свободно стоит в каком-то сурьезном иностранном заведении, и все там ее внимательно слушают, а потом долго хлопают – тоже хорошо, все россияне в душе очень любят и по-детски радуются, когда им оказывают знаки внимания иностранцы, особенно – европейцы.

А если Дарья действительно хотела, чтобы ее отец скорее вышел на свободу – она должна была понимать, что добиться этого можно только ИЗНУТРИ России, и крайне маловероятно – извне. Давно уже должно быть ясно, что ради Навального лезть из кожи вон Европа не будет, да и едва ли может.

Речь надо было говорить по-русски, чтобы люди в России Дарью ПОНИМАЛИ.

А вот то, что дочка «самого видного оппозиционера» вышла и стала выступать на беглом английском – это как раз недвусмысленный сигнал для тех же европейских прожженных политиканов, которые такие вещи схватывают на раз. Сигнал, что «дочка» даже не пытается воззвать к СВОИМ при их посредстве. Что, на их взгляд, с несомненностью означает, что никаких «своих» в России у этой «дочки» нет – и, стало быть, ее отец в самой России не имеет опоры, то есть политически слаб. А если он так слаб – зачем его спасать?

Не думаю, что евродилеры… тьфу, лидеры! – и до этого собирались ударить в отношении Навального хотя бы палец о палец – но несомненно, что этим своим «дружественным» английским мисс Навальная своего отца еще немного притопила. На языке большевиков это называлось «нет опоры в массах». В данном случае было показано, что такой опоры никто даже не ищет.

И что особенно характерно: аудитория соцсетей – особенно Фейсбука – настолько проникнута этим презрительным снобизмом в отношении собственных соотечественников, настолько привыкла «благоговеть перед Западом» – что она, как выяснилось, органически неспособна хотя бы на рациональном уровне уловить, в чем ошибка, когда ты обращаешься к своему народу на чужом языке. «А чо такого?? Вон, в Евросоюзе все по-английски понимают, и ничего!» И девственно чистый от любых проблесков мысли взгляд.

Собственно, ничего. Разве что Навальный сидит все ж не в Евросоюзе. Его дочке следовало бы принять во внимание это обстоятельство.