 

Мнение: Италия в 70х разрешила палестинцам убивать евреев

17.12.2021, 4:26, Разное
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В Италии начато расследование соглашения, предоставившего ООП свободу убивать евреев

Правительство Италии сообщило о начале официального расследования сообщений, что несколько десятилетий назад итальянские власти заключили соглашение с палестинскими террористами, разрешив им атаковать расположенные на территории страны еврейские объекты.

Слухи о подобном соглашении циркулировали долгие годы и постоянно опровергались на официальном уровне. В 2008 году бывший глава правительства Италии Франческо Кассига заявил в интервью: "Италия продала своих евреев".

По его словам, соглашение давало боевикам свободу действий против еврейских и израильских целей в Италии при условии, что они не будут атаковать объекты, не имеющие отношения к евреям – как в Италии, так и на Ближнем Востоке. Заявления отставного политика были официально названы бредом.

Однако несколько дней назад в итальянских СМИ были опубликованы документы, подтверждающие его правоту. Они свидетельствуют, что в 1982 году правительству Италии было известно о подготовке палестинскими боевиками нападения на Большую синагогу Рима, но предупреждения спецслужб были проигнорированы.

Более того: в день теракта у синагоги не было патрульной машины, обычно дежурящей у здания. Боевики Абу Нидаля открыли огонь по выходившим после молитвы верующим, убив двухлетнего Стефано Таше и ранив 34 человека. Террористы заявили, что речь идет об акции возмездия за вторжение ЦАХАЛа в Ливан.

Как утверждается, сделка была заключена в 1973 году главарем ООП Ясиром Арафатом и премьер-министром Италии Альдо Моро. В 1978 году Моро был похищен и убит "Красными бригадами". В ходе расследования убийства были найдены документы, указывающие на существование соглашения, однако изучать их не стали.

https://www.newsru.co.il/world/16dec2021/italy_202.html – цинк

"Альдо Моро разрешил" (с)
Такая вот итальянская ответка в пику израильским бессудным убийствам покрываемым США.
Хотя конечно, скорее Италия стремилась действовать по принипу – вы там убивайте друг друга, но итальянцев не трогайте.

Источник: Colonel Cassad



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