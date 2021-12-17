 

Глава Евросовета подтвердил продление санкций против России

17.12.2021, 4:12, Новости дня
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Европейские лидеры на саммите единогласно выступили за продление антироссийских экономических санкций, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», – цитирует Мишеля РИА «Новости».

Он добавил, что лидеры ЕС также призвали Москву «приступить к выполнению минских соглашений».

Ранее о продлении санкций сообщал источник в делегации одной из европейских стран.

До этого в Еврокомиссии говорили о готовности расширять санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.



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