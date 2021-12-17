Глава Евросовета подтвердил продление санкций против России

Европейские лидеры на саммите единогласно выступили за продление антироссийских экономических санкций, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», – цитирует Мишеля РИА «Новости».

Он добавил, что лидеры ЕС также призвали Москву «приступить к выполнению минских соглашений».

Ранее о продлении санкций сообщал источник в делегации одной из европейских стран.

До этого в Еврокомиссии говорили о готовности расширять санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.