Глава Евросовета подтвердил продление санкций против России
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Европейские лидеры на саммите единогласно выступили за продление антироссийских экономических санкций, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», – цитирует Мишеля РИА «Новости».
Он добавил, что лидеры ЕС также призвали Москву «приступить к выполнению минских соглашений».
Ранее о продлении санкций сообщал источник в делегации одной из европейских стран.
До этого в Еврокомиссии говорили о готовности расширять санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.
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