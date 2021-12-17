Витренко об отопительном сезоне в феврале: Две недели морозов до 15 градусов – будут проблемы

“Если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были бы и три года назад, и 10 лет назад”, – сказал Витренко.

По его словам, в мире нет таких энергетических систем, которые бы не зависели от температуры воздуха в зимний период.

Поэтому, отметил Витренко, “в подземных хранилищах запасы газа больше обычного”.

“Сейчас нормальные запасы газа, которые создало государство… Уголь – да, критически малые запасы. Меньше обычного. Но с другой стороны сейчас идет много угля”, – подчеркнул глава правления НАК.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/434577391531334/

Витренко говорил 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму.

Контекст:

Украинские власти настаивают, что страна накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона (обычно он начинается в середине октября). Перед началом отопительного сезона в 2020 году в украинские подземные хранилища закачали 28,3 млрд м³. Это был рекордный запас за последние 10 лет, отметила компания “Укртрансгаз”. В мае в “Нафтогазі” сообщили, что за время отопительного сезона, начиная с октября 2020 года, из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³.

5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что запас газа в хранилищах Украины составляет более 18 млрд м³ – на 13% больше средних показателей в период с 2011-го по 2019 год.

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