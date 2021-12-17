Мнение: Письмо: “Нетерпеливая дура”

Здесь тоже попробуйте описать траблшутинг.

Ситуация похожа на предыдущую, но есть отличия.

Вообще, так как я публикую только малую часть писем, могу сказать, что большинство женских писем – вот об этом.

“Достала щипцы “хочу расстаться”, надеясь вытянуть шаги, получила согласие расстаться (или упрек), и что теперь делать?”

quemiss

Здравствуйте, Эволюция.

Я несколько дней кручу в голове произошедшую ситуацию и пытаюсь понять, верно ли поступила или я просто неблагодарная истеричка.

Мне 23, герою письма тоже. Мы познакомились с К. пару месяцев назад через общих друзей. Спустя неделю он написал мне в соцсети, мы разговорились и он сразу предложил приехать ко мне. Мы провели вечер и ночь вместе без секса, просто болтали обо всём, гуляли ночью, дурачились. Кажется, было весело и общение шло легко. На следующий день он много писал, я старалась отвечать дружелюбно и тепло

Затем было ещё пару встреч, иногда мы пили вино, смотрели фильмы, снова много болтали о нашей работе, творчестве, я говорила что он очень талантливый и его сила воли меня восхищает. Это правда. Где-то на 3-4 встрече был секс, всё прошло классно и наше общение стало ещё ближе, он приезжал чаще, всегда по своей инициативе, даже строили какие-то планы на ближайшее будущее, куда хотим сходить, чем заняться

Он всегда приезжал после работы, я кормила его ужином, утром просыпалась раньше сделать завтрак, подарила вещь о которой он давно мечтал, но не мог купить. Был удивлён и всегда благодарил эмоционально

К. всегда был тёплым, открытым, рассказывал довольно личные вещи. Говорил, что я его мотивирую и меняю в лучшую сторону, моя поддержка очень спасает в тяжелое время, такого давно не чувствовал. Я говорила похожее, на самом деле так всё и было

Но недавно я узнала (случайно, зачем-то рассказала знакомая), что он всегда был кошмар какой бабник с кучей девушек вокруг. Со всеми спит, конечно, и вообще ведёт разгульно-тусовочный образ жизни

Я удивилась от того, что совсем его не знаю. То есть знаю, но другим. Это было неделю назад. И с того момента меня просто переклинило. Понимала, что это не касается меня, но так хотелось расспросить, вытянуть доказательств, что со мной всё по-другому. Но сама стала будто искать доказательства обратного – у нас просто секс и ему со мной удобно: ко мне всегда можно приехать, поесть, выпить вина и заняться сексом. Я ничего не тянула, не контролировала, не делала мозги, была приветлива. Дают – бери

Решила, что не смогу вывезти отношения с парнем, вокруг которого крутится много девушек, тусовок а он и не против. Вспомнила ваш старый пост, что перед тем как обиженно уходить нужно сказать о чувствах. Мы и правда о них не говорили, а я спьяну зачем-то даже сболтнула, что ценю свою свободу, жизнь без драм и прочий бред. Я так не считаю конечно, наверное хотелось казаться независимой

В общем недавно он снова приехал, сам сделал мне ужин, купил вино. Поделился кое чем важным для него, даже пустил слезу. Был очень душевный и приятный вечер. Но так как я уже выпила развязался язык и, кажется, наговорила вещей о которых теперь жалею.

Сказала, что начинаю что-то чувствовать к нему, боюсь что он сделает мне больно, поэтому решила что лучше нам перестать общаться, пока я окончательно не влюбилась. Ты мне нравишься, потому мне слишком больно просто дружить с тобой и заниматься сексом. Я ещё ни разу не кидала ему каких-то предъяв, но это наверное выглядело как противущая скалка с пустого места. Тем более в такой хороший день не стоило, он ведь не косячил никак

Он удивился, ответил, что не хочет терять общение, я ему дорога. Но отношения сейчас заводить он не хочет, так как они будут сбивать его с более важных вещей (работы)

Утром как всегда уехал, немного пинганул, поблагодарил за всё, я в ответ тоже. И на этом общение прекратилось. Пару дней назад

А я сейчас не нахожу себе места и думаю, что просто поторопила события, хотела вытянуть из него какой-то ясности, хотя можно было продолжать общаться и сближаться, потому что никаких проблем и холода между нами не было. А его инициатива только росла

Или я просто под короной не видела реального положения дел, а ему и правда было просто ненапряжно и удобно со мной. Никакие отношения там бы не начались, и я просто стала бы очередной девушкой с которой он спит

Шатает от “извиниться” до “послали иди” – послали ведь.

Думаю, шагов у меня уже нет и камбэк тут вряд ли будет, после такой истерики в ответ на хорошее отношение. Ушла в работу с головой, стараюсь не крутить в голове, но как будто чувство что сама всё испортила и хочется договорить, объясниться. Хотя головой понимаю, что поздно уже

Эволюция, у этого общения правда не было шанса на развитие или я нетерпеливая дура, которой нужно научиться вовремя закрыть рот и быть благодарнее?