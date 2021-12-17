 

Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной РФ

17.12.2021, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гидрометцентр РФ выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 21 по 25 декабря: установятся 35-градусные морозы.

«Мы сейчас выпускаем предупреждение об аномально холодной погоде. С 21 по 25 декабря на территории Центрального федерального округа ожидается среднесуточная температура на 7–12 градусов ниже нормы. Это значит, что в ночные часы будет 21–26 градусов мороза, на севере округа – Ивановская, Ярославская, Костромская – до 30–35 градусов мороза», – цитирует ТАСС руководителя ведомства Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, дневная температура в этот период будет в диапазоне 15–21 градус мороза.

Отмечается, что жители ЦФО смогут «морально подготовиться» к таким холодам, так как до этого будет теплая погода, температурный фон будет на 4–6 градусов выше нормы.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

30.11 / Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины – “Нафтогаз”

20.03 / Москва посоветовала Западу принять факт воссоединения Крыма с Россией

20.08 / Путин: Свой лимит на революции РФ исчерпала еще в XX веке

02.09 / Среди силовых ведомств украинцы больше всего доверяют СБУ и Нацполиции – соцопрос

07.10 / В Техасе произошла стрельба в школе

24.02 / Польский политик упрекнул Варшаву в лицемерии из-за позиции по Навальному

05.08 / Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 135

22.10 / Javelin, боеприпасы, аптечки. В Украину доставили третью партию военной помощи США

11.10 / Скончалась актриса театра Маяковского Светлана Мизери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика