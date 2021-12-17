Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной РФ

Гидрометцентр РФ выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 21 по 25 декабря: установятся 35-градусные морозы.

«Мы сейчас выпускаем предупреждение об аномально холодной погоде. С 21 по 25 декабря на территории Центрального федерального округа ожидается среднесуточная температура на 7–12 градусов ниже нормы. Это значит, что в ночные часы будет 21–26 градусов мороза, на севере округа – Ивановская, Ярославская, Костромская – до 30–35 градусов мороза», – цитирует ТАСС руководителя ведомства Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, дневная температура в этот период будет в диапазоне 15–21 градус мороза.

Отмечается, что жители ЦФО смогут «морально подготовиться» к таким холодам, так как до этого будет теплая погода, температурный фон будет на 4–6 градусов выше нормы.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске.