 

В ЕС не смогли прийти к одному мнению по энергетическому кризису

17.12.2021, 2:44, Новости дня
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Руководители стран Европейского союза не смогли договориться по энергетическому кризису в регионе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите», – цитирует главу Евросовета ТАСС.

Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября.

Газпроме сообщали, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.



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