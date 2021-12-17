Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19.05 мск выросла до 1705 долларов за 1 тыс. кубометров, или 145,985 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), информирует ТАСС.

К 19.15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 доллара за 1 тыс. кубометров, или 141,5 евро за МВт·ч. Отмечается, что цена на газ поднялась после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу.

Напомним, в ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.

Ранее цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров.