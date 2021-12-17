Экс-министр культуры Мордовии приговорен к пяти годам колонии

Бывший министр культуры Мордовии Анатолий Чушкин осужден на 5,5 лет колонии общего режима за мошенничество, информирует следственное управление СК РФ по региону.

«Несмотря на непризнание фигурантом уголовного дела вины в содеянном, суд счел собранные следствием доказательства достаточными для признания его <…> Приговор суда в законную силу не вступил», – говорится в сообщении регионального СУСК, передает РИА «Новости».

Его задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере 11 февраля 2020 года, а 13 февраля заключили под стражу. Суд установил, что в 2017-2018 годы, когда Чушкин возглавлял министерство, им было похищено около 1 млн рублей под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках реализации проектов по укреплению межнационального и межконфессионального сотрудничества.

На самом деле услуги не оказывались, а перечисленные денежные средства были переданы министру.

Кроме этого, в 2018 году минкультуры Мордовии выделило республиканские бюджетные денежные средства на ремонт зданий в Саранске, но под видом выполнения работ на двух объектах были похищены денежные средства в сумме более 5 млн рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».