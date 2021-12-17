 

Экс-министр культуры Мордовии приговорен к пяти годам колонии

17.12.2021, 2:30, Новости дня
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Бывший министр культуры Мордовии Анатолий Чушкин осужден на 5,5 лет колонии общего режима за мошенничество, информирует следственное управление СК РФ по региону.

«Несмотря на непризнание фигурантом уголовного дела вины в содеянном, суд счел собранные следствием доказательства достаточными для признания его <…> Приговор суда в законную силу не вступил», – говорится в сообщении регионального СУСК, передает РИА «Новости». 

Его задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере 11 февраля 2020 года, а 13 февраля заключили под стражу. Суд установил, что в 2017-2018 годы, когда Чушкин возглавлял министерство, им было похищено около 1 млн рублей под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках реализации проектов по укреплению межнационального и межконфессионального сотрудничества.

На самом деле услуги не оказывались, а перечисленные денежные средства были переданы министру.

Кроме этого, в 2018 году минкультуры Мордовии выделило республиканские бюджетные денежные средства на ремонт зданий в Саранске, но под видом выполнения работ на двух объектах были похищены денежные средства в сумме более 5 млн рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 



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