Стали известны соперники сборной РФ по футболу в группе Лиги наций

Сборная РФ по футболу сыграет с командами Исландии, Израиля и Албании в группе 2 дивизиона B нового розыгрыша Лиги наций.

Предстоящий розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории. В сезонах–2018/19 и 2020/21 сборная РФ также выступала в дивизионе B. В первом сезоне сборная РФ стала второй в группе с командами Швеции и Турции, а во втором – второй в квартете с командами Венгрии, Сербии и Турции, передает ТАСС.

В предыдущих розыгрышах Лиги наций разыгрывались путевки на чемпионат Европы и чемпионат мира соответственно. Ожидается, что формат отбора на европейское первенство будет обнародован в июне 2022 года.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 ассоциаций распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е – в дивизион В, с 33-го по 48-е – в дивизион С, с 49-го по 55-е – в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне – сентябре 2022 года. Игры состоятся 2–8 июня, 8–14 июня и 22–27 сентября.