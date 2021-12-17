Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США до 31,4 трлн

Президент США Джо Байден подписал 16 ноября закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 трлн долларов, до 31,4 трлн долларов, говорится в заявлении Белого дома.

«В четверг, 16 декабря, 2021 года, президент подписал закон <…>, который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на 2,5 трлн долларов», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Инициативу одобрили обе палаты Конгресса США. Власти таким образом предотвратили дефолт в стране по госдолгу. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, если бы закон не приняли, то после 15 декабря в стране возникла бы нехватка средств, необходимых для работы правительства. Инициатива позволит правительству США покрывать свои обязательства до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в октябре РФ располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,720 млрд долларов, сообщил минфин США.