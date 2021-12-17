 

Европарламент о заявлениях России по поводу евроатлантических устремлений Украины: Выбор союзов не должен зависеть от одобрения третьей страны

17.12.2021, 1:54, Новости дня
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“Помня об устремлениях Украины [стать членом] НАТО, в тексте подчеркивается, что “выбор союзов любой страной не должен зависеть от одобрения третьей страны”, и поэтому отвергаются попытки России включить некоторые страны в свою “сферу влияния” для формирования своего будущего”, – говорится  в сообщении.

За документ отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались.

В резолюции Европарламент также осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и “прекратить угрожать соседней стране”.

Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT. 

“Страны ЕС должны оставаться готовыми к немедленному согласованию суровых экономических и финансовых санкций против правительства России для устранения непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с Байденом 7 декабря заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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