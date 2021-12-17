 

Федоров о продаже “Дії”: Рано или поздно мы придем к этапу, когда наш подход к построению цифрового государства будут перенимать другие

17.12.2021, 1:54, Новости дня
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По его словам, “Дію” 100% купят”.

“Если будет конкретное предложение от конкретной страны и будем понимать, что у нас на это есть время, для внедрения технологий в этих странах, мы будем это делать. Это бренд нашей страны. Рано или поздно мы придем к тому этапу, что наш подход к построению цифрового государства будут перенимать другие… Это ведь не товар определенный, а технологией будем, наверное, делиться. Сейчас мы этим подробно не занимаемся. Я думаю, что ценность не только в технологиях, это не самое главное”, – отметил министр.

Он подчеркнул, что на работу приложения влияет множество процессов.

“Самое главное – это реинжиниринг процессов, понимание, как сложные услуги упрощать, быстрое обновление базовых реестров, трансформация инфраструктуры, взаимодействие граждан и правительства, мобильное приложение и портал. Это определенная экосистема. Просто взять и продать технологию разработки “Дії” другим странам – это не даст той ценности, которую страны ожидают. Все видят только вершину айсберга, а на самом деле внутри много процессов. Нужно обновлять инфраструктуру, строить новые реестры, налаживать взаимодействие между всеми реестрами, заботиться о кибербезопасности, реинжиниринге. Если вы увидите карту процессов запуска “єПідтримка”, то это тысячи различных процессов. Есть нормативный трек – нужно принимать законы, разрабатывать нормативную документацию определенным министерствам. Есть технологический трек “Дії”, банков, налаживание взаимодействия. Запуск рекламных кампаний, развитие поддержки, строительство антифрод-системы”, – пояснил Федоров.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что власти нескольких стран заинтересовались концептом приложения “Дія”. 

17 июня в Офисе президента сообщили, что Азербайджан хочет купить концепт “Дії”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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