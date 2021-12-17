Данилов о войсках РФ на границе Украины: Для вторжения нужно в разы больше

Он отметил, что численность войск РФ возле границы Украины составляет 92 тыс. человек, но для вторжения нужно в разы больше.

По мнению Данилова, России потребуется не менее 500 – 600 тыс. военнослужащих, чтобы “держать под контролем ситуацию при наступлении”.

В то же время, по словам Данилова, РФ может в любой момент очень быстро увеличить численность своих войск для вторжения в Украину.

На это Москве потребуется более 24 часов, подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов говорил 14 декабря, что угроза со стороны России для Украины постоянная, но ситуация находится под контролем.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

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