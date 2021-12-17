 

Глава «Нафтогаза» призвал украинцев экономить газ

17.12.2021, 1:45, Новости дня
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Украинцы должны экономить газ, если потребление будет как в Польше, то страна сможет экспортировать топливо и не будет нуждаться в импорте, сообщил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

Витренко сообщил в эфире телеканала «1+1», что «если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу», потому «будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами, мы действительно будем садиться и решать, как проживать», передает РИА «Новости».

По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия «переходили с природного газа на биогаз».

«Биогаз можно делать с отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу», – сказал Витренко.

Он призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте.

Ранее Витренко заявил о критически малом запасе угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о «вторжении».



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