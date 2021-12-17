Вдова Пиночета умерла в Чили

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17.12.2021, 1:45, Новости дня
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Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006) Лусия Ириарт умерла в возрасте 99 лет, сообщают местные СМИ.

Ириарт умерла у себя дома. В последние годы у нее наблюдались проблемы с легкими, передает РИА «Новости» со ссылкой на чилийскую газету La Tercera.

Вдова Пиночета находилась под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных средств, ее подозревали в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который она возглавляла с 1973 по август 2016 года.

Кроме того, считалось, что Ириарт оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений.

Напомним, Аугусто Пиночет умер в конце 2006 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, который тот возглавлял с 1973 по 1990 год, а также в налоговых преступлениях.

По официальным данным, за годы диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тыс. человек, свыше 37 тыс. подверглись пыткам.



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