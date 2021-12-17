 

В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson

17.12.2021, 1:45, Новости дня
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Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.

Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их, передает РИА «Новости».

Ранее в США были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson.

При этом отмечается, что осложнения по-прежнему очень редки. Теперь регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Отметим, что применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновилось по рекомендации ученых.

Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».

Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».



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