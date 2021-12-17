 

Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию

17.12.2021, 1:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коллегия судей разрешила возбудить против нее дело.

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и подлоге против бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая стала известна в 2017 году после свадьбы дочери. Об этом сообщает ТАСС.

Летом Елену Хахалеву лишили полномочий из-за 128 дней прогулов в 2016-2019 годы, обнаружившихся у нее в ходе проверки. А уже в декабре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил коллегию возбудить против экс-судьи уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК) и служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК).

По закону, даже бывшие судьи обладают иммунитетом от уголовного преследования. Согласие на возбуждение против них уголовного дела должна дать Высшая квалификационная коллегия судей.

В ходе сегодняшнего заседания коллегии выяснилось, что экс-судья уехала из России.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», — заявили на заседании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гражданская смерть

Что означает имя судьи Хахалевой в истории российской коррупции

Хахалева, имя которой фигурировало во многих жалобах на рейдерский захват фермерских земель, привлекла внимание СМИ после публикации видео со свадьбы ее дочери Софьи. Стоимость церемонии с участием певцов Николая Баскова, Валерия Меладзе и Иосифа Кобзона в соцсетях оценивали в 2 млн долларов; совет судей края тогда объяснял это тем, что расходы взял на себя бывший муж судьи Роберт Хахалев.

Прошлым летом ее уже отстранили от судебных процессов, включив в состав судей, занимающихся научной деятельностью. В марте 2020-го она в письме Путину жаловалась на травлю, организованной «крупными бизнес-структурами», недовольными ее решениями.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Смотри в оба: 8 самых важных витаминов для здоровья глаз

04.03 / Более 2 тыс москвичей получили жилье по программе реновации с начала года

18.09 / Мнение: Жизни украинцев важны

26.10 / Скандалы: Сергея Фургала допросили без обвинений

15.11 / Мнение: В защиту секса и стриптиза

09.07 / Прогулки над пропастью, фотосессия в пустыне и самая модная одежда: каникулы Кайли Дженнер в Юте

29.01 / Лечение ультразвуком вернуло сознание пациентам в состоянии бодрствующей комы

11.04 / Мнение: Видеосолянка. 11.04.2021

13.12 / Мнение: Доколе?

08.06 / Офис Зеленского переврал слова Байдена о НАТО и Украине: Вашингтон предъявил претензию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика