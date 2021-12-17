Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию

Коллегия судей разрешила возбудить против нее дело.

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и подлоге против бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая стала известна в 2017 году после свадьбы дочери. Об этом сообщает ТАСС.

Летом Елену Хахалеву лишили полномочий из-за 128 дней прогулов в 2016-2019 годы, обнаружившихся у нее в ходе проверки. А уже в декабре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил коллегию возбудить против экс-судьи уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК) и служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК).

По закону, даже бывшие судьи обладают иммунитетом от уголовного преследования. Согласие на возбуждение против них уголовного дела должна дать Высшая квалификационная коллегия судей.

В ходе сегодняшнего заседания коллегии выяснилось, что экс-судья уехала из России.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», — заявили на заседании.

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Хахалева, имя которой фигурировало во многих жалобах на рейдерский захват фермерских земель, привлекла внимание СМИ после публикации видео со свадьбы ее дочери Софьи. Стоимость церемонии с участием певцов Николая Баскова, Валерия Меладзе и Иосифа Кобзона в соцсетях оценивали в 2 млн долларов; совет судей края тогда объяснял это тем, что расходы взял на себя бывший муж судьи Роберт Хахалев.

Прошлым летом ее уже отстранили от судебных процессов, включив в состав судей, занимающихся научной деятельностью. В марте 2020-го она в письме Путину жаловалась на травлю, организованной «крупными бизнес-структурами», недовольными ее решениями.

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