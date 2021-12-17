 

В Украине будут заочно судить сотрудника ФСБ за захват управления пограничной службы в Крыму

17.12.2021, 1:10, Новости дня
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Сотруднику ФСБ инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также подстрекательство к совершению государственной измены и пособничество в ведении агрессивной войны.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник ФСБ в марте 2014 года, находясь в Симферополе, по предварительному сговору с другими представителями ФСБ и российских вооруженных сил способствовал захвату Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Симферопольского пограничного отряда.

Путем уговоров, подкупа и угроз обвиняемый призвал военнослужащих ВСУ не оказывать сопротивления подрывным действиям российских военных подразделений и переходить на сторону российской пограничной службы.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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