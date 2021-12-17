Пока у нас такой северный сосед, шантаж газом и углем продолжится, Украине нужна полная энергонезависимость – Витренко

“В мире энергетический кризис, рекордно высокие цены. К примеру, цена на газ за последний год выросла в семь раз. Я в энергетике уже более 20 лет и такого не помню, растут цены и на уголь. Но несмотря на постоянные прогнозы касаемо катастрофы, в Украине все работает, отопительный сезон в большинстве случаев начался своевременно, задержки были связаны с тем, что частные поставщики не выполняли своих обязательств, однако есть “Нафтогаз Украины” для того, чтобы в таких ситуациях спасать страну”, – сказал он.

Глава “Нафтогаза” оценил возможные риски отопительного сезона и рассказал, что, по его мнению, надо сделать, чтобы их избежать.

“Если в феврале [2022 года] в Украине две недели будет 15 градусов мороза, действительно будут проблемы. Но такие же проблемы были и три и десять лет назад. Нет в мире таких энергетических систем, которые бы проектировались так, чтобы не было никаких проблем. Для этого нужны нереальные запасы газа, это очень дорого. Даже самые богатые страны не могут себе позволить такую роскошь. Сейчас у нас запасов газа в хранилищах больше, чем обычно. Но пока у нас будет такой северный сосед, он будет нас [Украину] шантажировать газом, углем и т.д. Для этого Украине необходимо становиться энергонезависимой, отказаться от импорта угля, газа и нефтепродуктов. Для этого надо радикально повышать уровень энергоэффективности”, – добавил Витренко.

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК “Нафтогаз”, газ в Украину импортируют около 80 компаний.

АО “Укргазвидобування”, 100% которого принадлежит “Нафтогазу”, в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд м³) по сравнению с 2019 годом. В январе – сентябре 2021 года предприятие сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд м³) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд м³, отмечает “Интерфакс-Украина”.

“Укргазвидобування” в сентябре 2021 года сократило отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2021 года госкомпания добыла 10,2 млрд м³ природного газа, заявляла ее пресс-служба 5 октября.

20 октября 2021 года Витренко заявил, что Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта. Этой цели, по мнению Витренко, можно достичь в течение пяти лет.

Чтобы Украина экспортировала газ, населению страны нужно его экономить, сказал Витренко. “Если Украина потребляла бы на душу населения, как в ЕС, то мы бы вообще не импортировали, а экспортировали”, – отметил он.

—