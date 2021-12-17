Депутат: Закон о местном самоуправлении повысит эффективность работы муниципальной власти

Документ остановит бесконечное перетягивание полномочий между муниципальными районами и поселениями, появится единая управленческая логика на всей территории страны, усилится эффективность работы местных чиновников. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Валерий Любарский, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о развитии местного самоуправления.

Законопроект о развитии местного самоуправления (МСУ), прежде всего, направлен на реализацию положений обновленной Конституции о единой системе публичной власти, считает зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский.

«После принятия конституционных поправок все законодательство приводится в соответствие с этой логикой. Неслучайно соавторами проекта стали два члена рабочей группы, готовившей поправки к Конституции – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, – сказал Любарский. – Причем с инициативой о формировании единой системы публичной власти выступил президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в прошлом году». Новый документ устанавливает ряд принципов, которым публичная власть должна соответствовать, добавил политик.

«Главная цель закона – повышение ответственности местного самоуправления и встраивание муниципальной власти в единую логику принятия государственных решений. Это повысит эффективность работы местных управленцев», – надеется Любарский.

На сегодня в системе местной власти есть два уровня муниципалитетов – район и поселение. При этом городские и сельские поселения, то есть первый уровень, входят в муниципальный район, то есть во второй уровень. На уровне муниципального района, который включает в себя и поселения, и межселенные территории, и решаются главные вопросы местного значения.

«Проект предполагает упрощение – переход на одноуровневую систему муниципалитетов. При нынешней системе баланс полномочий часто смещается в ту или иную сторону, возникает двойное толкование. Порой непонятно, кто за что отвечает. Именно поэтому теперь вводится принцип единой муниципальной власти – есть либо муниципальный округ, либо городской, и за все, что относится к полномочиям МСУ, отвечает единственный орган власти. Это убирает множество противоречий», – отметил Любарский.

«Сегодня в каких-то случаях полномочия реализуются – по соглашению – администрацией района, а в каких-то – поселениями. Но с принятием нового закона больше не будет бесконечного перераспределения, перетягивания полномочий между муниципальным районом и поселениями. Вот что будет означать единая управленческая логика на всей территории страны», – добавил депутат.

Другое важное новшество – губернаторы смогут оценивать работу органов местного самоуправления, а в случае «систематического невыполнения поставленных задач и показателей» выражать недоверие тому или иному главе, отстраняя его от должности, отметил депутат. «При этом сохраняется сама система выборов в местные органы самоуправления. Региональные власти никоим образом не влияют на саму систему выборности», – подчеркнул политик.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Госдуму был внесен законопроект об общих принципах организации местного самоуправления. Как заявил его соавтор, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, проект станет «следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране».

Документ предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет. До сих пор этот вопрос регулировался по-разному местными уставами.

Также законопроект вводит единственный способ формирования представительного органа муниципального образования – это муниципальные выборы.

Накануне Совет Федерации одобрил закон о публичной власти в субъектах Федерации, который также вносили Крашенников и Клишас. В нем также прописано взаимодействие с муниципальной властью, «но в небольшом объеме, мы, как говорится, сделали мостики к этому уровню власти», заметил по этому поводу Крашенинников.