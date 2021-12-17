 

Сборная РФ по хоккею одержала вторую победу в матче Кубка Первого канала

17.12.2021, 1:00, Новости дня
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Сборная РФ по хоккею в форме СССР вновь одержала победу, на этот раз она обыграла со счетом 1:0 команду Швеции во втором матче на Кубке Первого канала – второго этапа Евротура.

Состоялась игра на «ЦСКА-Арене» в Москве. Забросил шайбу Вячеслав Войнов (48-я минута), а защищал ворота сборной РФ Иван Федотов, передает ТАСС.

Экипировка россиян была стилизованная под экипировку сборной СССР 1956 года, которая выступала на Олимпийских играх и завоевала золотые медали.

Россияне выиграли турнир и возглавили таблицу с шестью очками, ранее хоккеисты обыграли канадцев со счетом 4:3. Далее сборная РФ будет играть с Чехией, матч состоится 18 декабря.

Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин.

Евротур проходит с 1996 года, постоянными участниками являются Россия, Финляндия, Чехия и Швеция. 



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