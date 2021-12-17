Бывшего подрядчика Пентагона заподозрили в попытке шпионажа в пользу России

Американец, осуществлявший ранее испытательную деятельность по контракту с Пентагоном, задержан по подозрению в попытке шпионажа в пользу России, сообщили в министерстве юстиции США.

Речь идет о 63-летнем Джоне Роуве-младшем, он был задержан в среду вечером в штате Южная Дакота. Мужчина был инженером-испытателем и выполнял заказы по контракту с американским оборонным ведомством, в частности, он имел доступ к секретной информации, касавшейся авиакосмических технологий ВВС США, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Роув, предположительно, является «потенциальным осведомителем», он был уволен из компании, сотрудничавшей с Пентагоном.

Его делом занялись в ФБР: агент под прикрытием вступил в переписку с американцем и провел с ним встречу, представившись представителем российских властей. В ходе общения с ним Роув якобы выразил готовность сотрудничать с Москвой и предоставил секретные данные, касавшиеся электронного оснащения американских истребителей.

Роуву предъявлены обвинения в попытке передать иностранному правительству секретные данные, касающиеся национальной безопасности США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. Ожидается, что Роув предстанет перед судом уже в пятницу.

Ранее сотрудник посольства Британии в Берлине был задержан за шпионаж в пользу России.