 

Мнение: КПРФ действительно против QR-фашизма?

17.12.2021, 0:36, Разное
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Госдума проголосовала в первом чтении за закон о введении QR-кодов для посещения общественных мест по всей стране.

За законопроект проголосовали 329 депутатов, против – 87.

Перед рассмотрением законопроекта депутат-коммунист-охотник Валерий Рашкин и двое его коллег развернули плакат «КПРФ против QR-фашизма».

Мне вот интересно, КПРФ действительно против QR-фашизма? Или это в чистом виде PR?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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