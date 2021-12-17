Мнение: КПРФ действительно против QR-фашизма?
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Госдума проголосовала в первом чтении за закон о введении QR-кодов для посещения общественных мест по всей стране.
За законопроект проголосовали 329 депутатов, против – 87.
Перед рассмотрением законопроекта депутат-коммунист-охотник Валерий Рашкин и двое его коллег развернули плакат «КПРФ против QR-фашизма».
Мне вот интересно, КПРФ действительно против QR-фашизма? Или это в чистом виде PR?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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