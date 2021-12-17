YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today в первый день его вещания
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Во время блокировки на канале шла прямая трансляция эфира. В пресс-службе Google объяснили, что канал удалили за обход ранее наложенных ограничений – в сентябре 2021 года был заблокирован другой канал RT DE, сообщает РБК.
“Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений”, – заявили в Google.
На закрытие канала отреагировала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян, она сообщила, что руководство компании выясняет причины произошедшего.
Прокомментировала блокировку канала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, написавшая в Telegram, что “ничего другого и не ожидалось”.
Контекст:
В сентябре 2021 года YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19.
В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет