“При Порошенко было лучше”. Зеленский смеялся над шутками о себе на концерте “Вечернего квартала”. Видео

“Главком” отмечает, что концерт начался сразу после прибытия Зеленского – после 20.00. Перед этим зрителям объявили, что в зале сидит президент.

Первый номер был о Зеленском, глава государства и первая леди смеялись.

Как слышно на видео, опубликованном “КП в Украине”, президента пародировал актер студии “Квартал 95” Юрий Великий.

“Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно я такого количества людей без плакатов не видел”, – сказал Великий.

Юрий Ткач пошутил на тематику покушения на Зеленского.

“Интересно, если я расслабляю живот, выстрелившая пуговица будет считаться покушением на президента?”, – спросил актер.

Позже Великий, голосом Зеленского, обдумывает снять сериал после своей каденции: “А что, если после президентства, лет через семь, снять сериал, как простой президент становится большим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?”.

В конце номера Великий (в роли президента) и актриса “Квартала 95” Елена Кравец (в роли первой леди) сидя в зале среди зрителей обсудили номер.

“Как концерт? Ребята старались”, – спросила Кравец голосом Елены Зеленской.

“Что касается актерской игры… Конечно никогда не думал, что такое скажу. Но смотрю я на ребят и понимаю: при Порошенко было лучше”, – ответил Великий голосом президента.

“Главком” подчеркивает, что зрителей пропускали на концерт без дополнительных мер безопасности.

Контекст:

Зеленский является основателем студии “Квартал 95”, до политической карьеры был ее художественным руководителем. Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

В 2019 году Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в “Квартале 95”. “Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино”, – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии “Квартала 95” и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что раньше Зеленский “с людьми общался”, а сейчас у него “охраны 57 человек”.

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