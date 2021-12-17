CNBC – Google собирается с Нового года увольнять непривитых сотрудников

Руководство Google пригрозило непривитым сотрудникам отстранением от работы и последующим увольнением, если они до 18 января не пройдут вакцинацию, пишет CNBC со ссылкой на внутренний документ. Укола могут избежать работники, освобождённые по медицинским или религиозным причинам, а также те, кто перейдёт на должность, не требующую обязательного присутствия в офисе.



Reuters

Цифровая корпорация Google пригрозила своим сотрудникам, что они лишатся зарплаты и в конце концов работы, если не подчинятся принятой политике по вакцинации, пишет CNBC. Компания потребовала, чтобы 150 тыс. работающих на неё людей рассказали о своём прививочном статусе, даже если они не собираются приходить в офис.

Американскому телеканалу удалось взглянуть на служебную записку, которую разослало руководство корпорации: она доводит до сведения персонала, что все работники компании должны до 3 декабря сообщить о своём прививочном статусе и либо загрузить подтверждающие его документы, либо подать заявку на освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам. В документе указано, что после этого срока администрация начнёт связываться со всеми, кто не указал свой прививочный статус, не прошёл вакцинацию или чей медотвод не одобрили. Тех работников, которые до 18 января не выполнят указанные условия, отправят на месяц в «оплачиваемый административный отпуск», после него — в «неоплачиваемый отпуск по личным обстоятельствам», за которым последует освобождение от занимаемой должности.

В то время как многие цифровые компании продолжают откладывать возвращение с удалёнки и готовятся к гибкому графику в будущем, Google в следующем году рано или поздно потребует, чтобы его сотрудники приходили в офисы три дня в неделю, отмечается в статье. Руководство этого компьютерного гиганта не намерено долго терпеть в своих рядах отказывающихся от вакцинации, которая широко доступна уже на протяжении долгого времени.

Новостной сайт напоминает, что администрация Байдена обязала все американские компании со штатом более 100 сотрудников к 18 января удостовериться, что их сотрудники прошли полную вакцинацию или регулярно проходят тестирование на COVID-19. В ноябре федеральный суд приостановил действие этого указа, однако в Google заявили, что всё равно собираются выполнить распоряжение президента. «Мы ожидаем, что почти все должности в американском отделе Google попадут под действие правительственного указа, — говорится в служебной записке. — Каждый входящий в здание Google должен быть полностью привит или иметь подтверждённую договорённость, которая позволяет ему работать или находиться в здании». В тексте письма уточняется, что «частое тестирование не является действенной альтернативой вакцинации».

Обязательная вакцинация вызвала раскол среди персонала: несколько сотен сотрудников Google подписали и распространили среди коллег манифест против требований компании. В своих последних инструкциях руководство рассказывает о нескольких вариантах для тех, кто не хочет проходить вакцинацию. Так, им предлагается узнать, есть ли в компании должности, которые не противоречат административному распоряжению. Кроме того, они могут запросить освобождение от вакцинации по религиозным или медицинским показателям — каждый такой случай будет рассматриваться отдельно. Сотрудники, чьи должностные обязанности не попадают под действие указа и могут выполняться не в офисе, смогут «и впредь работать удалённо на постоянной основе», цитирует CNBC решение руководства Google.