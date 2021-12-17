Мнение: О QR-кодах в России: власть не дрогнула

Радость российских антива оказалась недолгой. Сняв с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, Госдума после бурных, но бессмысленных споров дисциплинированно проголосовала «за» по законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах. Что даже и для некоторых видов транспорта – «те же киви, только в профиль».

Пока закон принят только в первом чтении, но…

Дьявол кроется в деталях.

В частности, говорят, что быстрое принятие законопроекта произошло после того, как на закрытом совещании с членами Совбеза российский президент Владимир #Путин выразил недовольство тем, что по QR-кодам пришлось отступить. И даже грубо прошёлся по известным особенностям спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Так это или нет, Бог весть. Но законопроект в итоге принят за основу.

Изменения будут внесены в № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Россиянам в случае угрозы распространения коронавируса придется предъявлять QR-коды, медотвод или справку о перенесенном заболевании при посещении общественных мест и массовых мероприятий.

В этот список попали театры, музеи, кинотеатры и другие культурные заведения, а также кафе, рестораны и магазины с товарами не первой необходимости. На аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости требование о QR-кодах не будет распространяться. Конкретный список мест, для посещения которых нужны QR-коды, будут определять главы регионов, сказано в документе.

Предполагается, что эта мера в случае принятия законопроекта будет введена до 1 июня 2022 года. В качестве послабления до 1 февраля гражданам разрешено предъявить вместо QR-кода отрицательный ПЦР-тест. Поддержав эту инициативу, профильный комитет Госдумы по охране здоровья ранее назвал эту меру временной.

Региональные власти и сейчас имеют право вводить QR-коды для посещения общественных мест, законопроект только закрепляет за ними это право. В Москве, к примеру, они нужны для посещения театров и музеев, а также на концертных, развлекательных, спортивных, культурных, зрелищных и прочих мероприятиях численностью более 500 человек.

Понятно, что QR-коды не исцелят больных и не убьют вирус. Но, возможно, несколько ограничат его распространение, а также стимулируют вакцинацию, создав неудобства непривитым гражданам. Впрочем, с российской необязательностью… все же ведь понимают, каким будет исполнение этого «рамочного» закона?

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