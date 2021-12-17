Сделавшая сама себе операцию блокадница умерла в Ленобласти

Блокадница, сделавшая себе дома операцию на брюшной полости в ноябре, умерла в стационаре в Ленобласти, подтвердили в комитете по здравоохранению региона.

В комитете сообщили, что 91-летняя пенсионерка «умерла, это произошло в больнице», передает РИА «Новости».

Причина смерти не называется.

Напомним, в ноябре женщина, не дождавшаяся помощи врачей, самостоятельно провела себе операцию. У нее было онкологическое заболевание.

Перед этим она написала родным записку: «Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля».

После инцидента было возбуждено уголовное дело.