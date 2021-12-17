 

В Болгарии освободили под залог подозреваемого в промышленном шпионаже россиянина

17.12.2021, 0:15, Новости дня
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Апелляционный суд города Пловдив освободил под денежный залог гражданина РФ Сергея Зоненко, задержанного в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже, и двух членов его семьи – супругу и сына, являющихся гражданами Литвы, информирует Болгарское национальное телевидение.

Суд решил, что опасности совершения семьей Зоненко нового преступления нет, потому они могут быть освобождены под залог в 10 тыс. левов (около 5 тыс. евро) для каждого. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит, передает ТАСС.

Неделю назад суд нижестоящей инстанции согласился с мнением прокуратуры о том, что ученый-оружейник, который занимался разработкой кумулятивных боеприпасов на болгарском заводе «Арсенал», оставшись на свободе, может скрыться от следствия и покинуть страну, и оставил его под арестом.

Ученый обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Напомним, о задержании 24-летнего гражданина Литвы, его 59-летней соотечественницы, а также гражданина РФ стало известно в октябре. Они работали на «Арсенале», их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск продукции.

Все они были задержаны по итогам спецоперации на границе с Грецией после поступления информации о пропаже с завода изделий и документации, представляющих интерес для болгарских и зарубежных компаний. Часть документов, по утверждению следствия, была обнаружена в машине подозреваемых.



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