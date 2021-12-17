Госдума проголосовала в первом чтении за закон о QR-кодах

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за закон о введении QR-кодов для посещения общественных мест по всей стране. Трансляция с пленарного заседания нижней палаты российского парламента велась на сайте Дума.tv.

Фото: скриншот трансляции Дума.tv

За законопроект проголосовали 329 депутатов, 87 — высказались против. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его фракция не будет голосовать за законопроект. То же самое заявили и представители КПРФ. Документ депутатам представила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что законопроект не вводит каких-либо новых ограничений, является рамочным и предлагает единые правила работы на всей территории страны.

«Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более точно не про них. Речь идет об едином документе, электронном или бумажном сертификате. QR-код — штриховой код, в нем технологическое решение, которое подтверждает действительность сертификата»,

— добавила она.

Ее содокладчик — депутат от «Единой России» Василий Пискарев — заявил, что против защитных мер, направленных на борьбу пандемией, «развязана самая настоящая информационная война».

«Согласно данным Общественной палаты, из 40 тысяч поступивших к ним электронных обращений только 46% имеют реальные электронные адреса. По имеющимся данным, ряд организаций, которые активно выступают простив данных законопроектов, подпитываются финансами из-за рубежа», — сказал он.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Он носит временный характер и предполагает срок действия до 1 июня 2022 года.

Фото: соцсети

Перед рассмотрением законопроекта несколько депутатов КПРФ — Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин — развернули плакаты с надписью «КПРФ против QR-фашизма». Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от них «прекратить цирк» и попросил комиссию по регламенту зафиксировать нарушения.

Одновременно с внесением этого законопроекта был предложен еще один — о введении обязательных QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных поездках. Однако с рассмотрения его сняли для доработки. Президент Владимир Путин сказал, что в преддверии Нового года подобный закон создаст россиянам много проблем.

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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это документ «очень сложный технологически и логистически»: «Мы говорили с вами о том, что это как раз та самая Сцилла и Харибда, когда нужно, с одной стороны, обеспечить защиту здоровья населения во время пандемии, и, с другой стороны, не убить ту же самую экономику или не создать чрезвычайных проблем для людей», — прокомментировал Песков.

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