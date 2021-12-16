В РФ стартовали продажи планшета Nokia T20

Планшеты, выпущенные под брендом Nokia, впервые выходят на рынок РФ. Об этом сообщили в компании HMD Global по время официальной российской презентации новой модели T20 с экраном на 10,4 дюйма.

Качество картинки на таком дисплее соответствует стандарту 2К. Также представители компании-разработчика сообщили о наличии в устройстве аккумулятора емкостью 8000 мАч и предустановленной операционной системе Android 11. Ее, разумеется, в перспективе можно обновить до более современных версий ОС.

Продавец рассказал о скидках для первой волны покупателей. Планшет можно приобрести за 16 990 рублей, то есть, на тысячу дешевле базовой стоимости. Также в рамках акции предлагают подарки на общую сумму почти в три тысячи рублей.