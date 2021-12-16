Зеленский и Кулеба поблагодарили Европарламент за принятие резолюции по ситуации на границе и на оккупированных РФ территориях Украины

“Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны ЕС. Вчера – саммит “Восточного партнерства”. Сегодня – резолюция Европарламента по ситуации на украинской границе! Военные действия против Украины будут иметь для России высокую экономическую и политическую цену. Угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы”, – написал президент.

Дякую за потужну підтримку * з боку * . Вчора – на #EaPsummit. Сьогодні – резолюція @Europarl_EN щодо ситуації на українському кордоні! Військові дії проти * матимуть для * високу економічну й політичну ціну. Загроза безпеці України – це загроза миру й стабільності Європи.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2021

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже приветствовал принятие резолюции.

“Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента по ситуации на границе и на оккупированных РФ территориях Украины. Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора Украиной ее альянсов”, – написал глава МИД в Twitter.

Вітаю нову сильну резолюцію @Europarl_EN щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України. Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2021

Контекст:

Резолюцию Европарламент принял 16 декабря. За нее отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались. В документе Европарламент осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и “прекратить угрожать соседней стране”. Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT.

Кроме этого Европарламент в контексте евроатлантических устремлений Украины заявил, что страны при выборе союзов не нуждаются в одобрении других государств.

Также депутаты призвали не запускать газопровод “Северный поток – 2”, независимо от того, будет ли он соответствовать европейскому законодательству, и снизить энергетическую зависимость от России.

Европарламент призвал Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и конструктивно участвовать в переговорах в нормандском формате и трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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