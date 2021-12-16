 

Евросоюз на полгода продлит экономические санкции против России – журналист

16.12.2021, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На фоне разговоров о новых санкциях против России в ЕС в случае, если они снова атакуют Украину, лидеры Евросоюза согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода. Они действуют уже восемь лет”, – написал он.

amid the talk of new sanctions against #Russia at #EUCO in case they attack #Ukraine again, the EU leaders agreed to roll over the current economic sanctions against #Russia for another six months. they have been in force for 8 years now. #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2021

Главы государств и правительств ЕС на саммите 16 декабря приняли решение продлить санкции против РФ, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран на полях встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе.

По словам источника, лидеры стран согласились с тем, что санкции должны быть продлены до 31 июля 2022 года.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014 году в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз продлевались, расширялись и ужесточались. 

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2021 года).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Проценко: Площадка «Единой России» дает медикам возможность быть услышанными

12.09 / Обновлённый кроссовер Chery Jetour X70 получил изменённый салон

12.08 / Компания Ричарда Брэнсона работает над созданием сверхзвукового самолета

02.11 / «Не смешивайте» — в Елисейском дворце обсуждают терроризм отдельно от иммиграции

14.04 / Стокгольм сообщит ЕС о «российских кибератаках» на федерацию спорта

07.05 / Искусственный интеллект различает сарказм в соцсетях

16.06 / Милованова избрали главой комиссии по отбору главы Бюро экономической безопасности Украины

25.07 / CBS News – несмотря на заявления Трампа о «крепкой иммунной системе», число детей с коронавирусом в США растёт

13.02 / Под маркой Facebook выйдут первые умные часы

13.09 / Опубликовано видео горящей многоэтажки в Краснодаре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика