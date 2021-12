Евросоюз на полгода продлит экономические санкции против России – журналист

“На фоне разговоров о новых санкциях против России в ЕС в случае, если они снова атакуют Украину, лидеры Евросоюза согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода. Они действуют уже восемь лет”, – написал он.

amid the talk of new sanctions against #Russia at #EUCO in case they attack #Ukraine again, the EU leaders agreed to roll over the current economic sanctions against #Russia for another six months. they have been in force for 8 years now. #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2021

Главы государств и правительств ЕС на саммите 16 декабря приняли решение продлить санкции против РФ, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран на полях встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе.

По словам источника, лидеры стран согласились с тем, что санкции должны быть продлены до 31 июля 2022 года.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014 году в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз продлевались, расширялись и ужесточались.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2021 года).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

—