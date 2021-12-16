Главную новогоднюю елку РФ привезли в Кремль

Главную новогоднюю елку РФ доставили в Кремль, она украсит Соборную площадь.

Елке 90 лет, ее высота составляет около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров, передает РИА «Новости».

Дерево доставил в Москву Дед Мороз за рулем специального новогоднего автопоезда.

Ранее пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова рассказала, что в этом году из нескольких десятков «конкурсанток» на «звание» главной новогодней ели страны было выбрано дерево, найденное в деревне Новопареево городского округа Щелково.

При этом детского новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце не будет из-за сложной эпидемиологической обстановки.